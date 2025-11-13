Haberler

Şırnak'ta Ekonomik Sorunlar ve Üretim Yetersizliği

Güncelleme:
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'taki ekonomik sorunları ve yatırımların üretim ekonomisine ayrılmadığını vurguladığı basın toplantısında, kadın istihdamının düşüklüğünü ve artan kira fiyatlarını eleştirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ta yatırımların çok küçük bir bölümünün üretim ekonomisine ayrıldığını ileri sürdü.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara göre Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ancak bu büyümenin Şırnak'a refah olarak dönmediğini savundu.

Şırnak'taki ekonomik faaliyetlerin enerji, maden, güvenlik ve inşaat merkezli bir modele hapsolduğunu ileri süren Aslan, tarım, hayvancılık, sanayi ve küçük esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Aslan, Şırnak'ın Türkiye'deki en kalabalık hanelere ve en genç nüfusa sahip olduğunu ancak hane gelirinin, asgari ücretin çok altında kaldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamı yüzde 8'i geçmiyor, kayıt dışı çalışma oranı ise yüzde 60'ı geçmiş durumda. Konut kiraları son 2 yılda yüzde 120 artmış. Hatta bazı yerlerde (yüzde) 200'e varan artışlarla hem halkın kendisi hem esnaf hem de iş yerleri büyük bir kriz içerisinde. Temel gıda ve yakıt fiyatları 2 katına çıkmış. Yani devletin büyüme söylemi ne ekonomik olarak Şırnak'a ne de halkın sofralarına, enflasyona dönüşmek dışında hiçbir etki yaratmamıştır. Şırnak'ta yatırımların çok büyük bir bölümü askeri harcamalara, yandaşların ihalelerine, tekel şirketlere, altyapı ve inşaata ayrılırken, çok küçük bir bölümü üretim ekonomisine teşvike ayrılmıştır."

Şırnak'taki işsizlik oranı üzerine değerlendirmesini de paylaşan Aslan, TÜİK verilerinin aksine şehirde işsizliğin azalmadığını, aslında "görünmez kılınacak politikaların üretildiğini" iddia etti.

