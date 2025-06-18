Şırnak Milletvekili Aslan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı

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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, yaz aylarında yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekerek, çiftçilere destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Şırnak'ta su sorunu ve tarımsal zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'ta yaz aylarında yaşanan kuraklık sorununa dikkati çekerek, çiftçilere destek sağlanmasını istedi.

Şırnak milletvekili Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta yaz aylarında su sorunu yaşandığını, kuraklığın arttığını ve içme suyuna erişimin zorlaştığını savundu.

Köylerde yaşayan çiftçilerin susuzluk nedeniyle toprağını ekemez hale geldiğini ileri süren Aslan, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri başta olmak tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ilçelerinde kuraklığın yalnızca meteorolojik bir olgu olmadığını, toplumsal çöküşün ve ekonomik krizin eşiğini gösterdiğini söyledi.

Şırnaklı çiftçilerin, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti ve taleplerini Meclis kürsüsüne taşımaya devam edeceklerini belirten Aslan, çiftçilere ve üreticilere destek sağlanmasını istedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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