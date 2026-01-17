Haberler

Bakan Işıkhan'dan SUT'ta yapılan değişikliklere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarının yüzde 20 arttığını açıkladı. Yenidoğan, çocuk cerrahisi, acil servis işlemleri gibi hizmetlerde de artışlar yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı." ifadesini kullandı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

40 yaşındaki Dzeko'ya sürpriz talip