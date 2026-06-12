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SGK'nin geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla 32 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini, bunlardan 21'inin yerli üretim olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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