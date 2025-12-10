Haberler

Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti

Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti
Güncelleme:
Kamuda yönetici ve uzman personele verilmesi teklif edilen 30 bin liralık seyyanen zam teklifinin geri çekilmesi Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekti. Bakanlığın bahçesinde toplanan kalabalık bir çalışan grubu sessiz protestoya imza attı.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesi teklifi kabul edildi.
  • Maaş düzenlemesi genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanları dahil yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.
  • Üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesini içeren teklifi kabul edilmişti.

DÜZENLEME 30 BİN KİŞİYİ KAPSIYORDU

Düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.

MECLİS'TE UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA GERİ ÇEKİLDİ

Ancak üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.

BAKANLIK BAHÇESİNDE "SESSİZ PROTESTO"

Yaşanan gelişme Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekerken, bugün bakanlık bahçesinde kalabalık çalışan grubu sessiz bir protestoya imza attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: ANKA / Politika
Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Bırakın memurluğu gelin özel sektöre dimi ama yemezler kolay değil ki

Haber YorumlarıUntroll:

aynı bakanlık çalışanları tüik verilerine neden itiraz etmiyor inşallah daha beter olurlar

Haber YorumlarıZeka Küpü:

haysiyetsizler! utanmaları da yok! lan sizin zam diye alacağınız parayı işçiye tüm maaş olarak bile vermiyorlar! üstelik siz masa başındasınız!

Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

mk larımı

title