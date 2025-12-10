Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti
Kamuda yönetici ve uzman personele verilmesi teklif edilen 30 bin liralık seyyanen zam teklifinin geri çekilmesi Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekti. Bakanlığın bahçesinde toplanan kalabalık bir çalışan grubu sessiz protestoya imza attı.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesi teklifi kabul edildi.
- Maaş düzenlemesi genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanları dahil yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.
- Üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesini içeren teklifi kabul edilmişti.
DÜZENLEME 30 BİN KİŞİYİ KAPSIYORDU
Düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.
MECLİS'TE UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA GERİ ÇEKİLDİ
Ancak üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.
BAKANLIK BAHÇESİNDE "SESSİZ PROTESTO"
Yaşanan gelişme Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekerken, bugün bakanlık bahçesinde kalabalık çalışan grubu sessiz bir protestoya imza attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.