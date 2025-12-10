Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey kamu görevlilerine yönelik maaş düzenlemesini içeren teklifi kabul edilmişti.

DÜZENLEME 30 BİN KİŞİYİ KAPSIYORDU

Düzenleme, genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler ile Dışişleri ve bakanlık uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyordu.

MECLİS'TE UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA GERİ ÇEKİLDİ

Ancak üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi.

BAKANLIK BAHÇESİNDE "SESSİZ PROTESTO"

Yaşanan gelişme Maliye Bakanlığı uzmanlarının tepkisini çekerken, bugün bakanlık bahçesinde kalabalık çalışan grubu sessiz bir protestoya imza attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.