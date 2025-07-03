Seyahatsever Projesi ile Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklama İmkanları

Seyahatsever Projesi ile Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklama İmkanları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesi kapsamında GSB yurtlarında gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunulduğunu duyurdu. 18-30 yaş arasındaki gençler, belirlenen illerde 5 gün boyunca ücretsiz kalabilecekler.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinde başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar, bu yıl da seyahat sever gençler için açık olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin Türkiye'yi gezmeleri, bulundukları illerin dışındaki başka il ve kültürleri tanıması, zamanlarını hareketlilik programları ile doğru değerlendirmelerine imkan sağlanması amacıyla 2022 yılından bu yana uygulanan Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikayelere hazır mısınız? GSB yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor. Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye'yi keşfet" ifadelerini kullandı.

Seyahatsever projesi 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek

Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde bir kız ve bir erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak, diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projeyle ilgili detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Proje, 7 Temmuz'da başlayıp, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.