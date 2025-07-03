Seyahatsever Projesi ile Gençlere Ücretsiz Yurt Konaklama İmkanları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesinde başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar, bu yıl da seyahat sever gençler için açık olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin Türkiye'yi gezmeleri, bulundukları illerin dışındaki başka il ve kültürleri tanıması, zamanlarını hareketlilik programları ile doğru değerlendirmelerine imkan sağlanması amacıyla 2022 yılından bu yana uygulanan Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikayelere hazır mısınız? GSB yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor. Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye'yi keşfet" ifadelerini kullandı.

Seyahatsever projesi 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek

Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde bir kız ve bir erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak, diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Projeyle ilgili detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Proje, 7 Temmuz'da başlayıp, 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek. - ANKARA