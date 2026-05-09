Resmi Gazete’de kritik atamalar: SPK, TÜİK ve TCMB’ye yeni başkan ve başkan yardımcıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütcü, Adli Tıp Kurulu Başkanlığına Hızır Aslıyürek, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Mehmet Arabacı ve Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. Ayrıca SPK, KGK ve YTB’de de çeşitli üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurulu Başkanlığına Hızır Aslıyürek atandı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Mahmut Sütcü, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih atandı. Karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
