Haberler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın potansiyeline rağmen derinleşen sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özdağ, kentin tarım, sanayi ve turizmdeki zenginliklerine rağmen su kirliliği ve trafik gibi problemlerle mücadele ettiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın sahip olduğu potansiyele rağmen uzun yıllardır biriken ve derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir şehir olduğunu belirtti.

Kentte üretilen tarım ürünlerine ilişkin ihracat verilerini paylaşan Özdağ, su kirliliği, su kesintileri, trafik ve otopark gibi kentteki başlıca sorunlara dikkati çekti.

Her sorunun doğru bir irade ve kararlılıkla çözüm imkanını da içinde barındırdığını ifade eden Özdağ, "Manisa sahip olduğu potansiyele rağmen, tarımına, sanayisine, inanç turizmine, su kaynaklarına, jeotermallerine rağmen uzun yıllardır biriken ve derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıyadır." dedi.

Manisa'nın yalnızca bugünün değil, yarının da şehri olduğunu dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu şehre karşı sorumluluğumuz sadece mevcut sorunları çözmek değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir, adil ve güçlü bir Manisa bırakmaktır. Bu inanç ve kararlılıkla Manisa'mızın hak ettiği değeri gördüğü, üreticisinin kazandığı, gençlerinin umutla geleceğe baktığı ve doğasının korunduğu bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü Manisa bizim için sadece bir şehir değil, bir emanettir ve aynı zamanda bir tarihi birikimdir."

Kaynak: AA / İsa Toprak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

