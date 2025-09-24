Şebnem Bursalı, İzmir'in Ödemiş ve Tire İlçelerinde Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Ödemiş ve Tire ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kadın çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelen Bursalı, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bursalı, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti, Birgi Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Evi'ni gezdi.

Saha çalışmalarında vatandaşı dinlediklerini kaydeden Bursalı, kadınların iş hayatında olmasının önemini anlattı.