Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Togg ile TBMM'ye bıraktı. Kacır, Nehammer'e Togg'un özellikleri hakkında bilgi verdi ve Togg'un sürüş performansı ve teknolojik özellikleri Nehammer tarafından tam not aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Togg ile TBMM'ye bıraktı

AVUSTURYA Başbakanı Karl Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yerli otomobil Togg'a binerek seyahat etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye- Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yerli otomobil Togg'u deneyimledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un direksiyonuna geçerken, Başbakan Nehammer da yanına oturdu. Kacır, Togg'u ilk kez deneyimleyen Nehammer'e aracın özellikleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, Nehammer'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bıraktı.