Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sinop'ta Açılışlarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sinop'ta Açılışlarda Bulundu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sinop'ta çeşitli ziyaret ve açılış programlarına katıldı. Havalimanında karşılanan Bakan, Togg aracını denedikten sonra valilikte protokol ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Sinop'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı Sinop Havalimanında, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Kacır Kacır, Sinop Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek Sinop Valiliğine geldi. Valilik girişinde Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır, daha sonra valilik makamına geçti.

Bakan Kacır, Sinop'ta Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin açılış törenine katılacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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