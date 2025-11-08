Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ağrı'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk milleti, gençlerinin eserleriyle Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağan'la, Kızılelma'yla gökyüzüne imzasını attı." dedi.

Bakan Kacır, Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Hakkari, Şırnak ve İstanbul ziyaretlerinden sonra Ağrı'ya geldiğini ve sonrasında Iğdır'a gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğunu hayata geçirdiklerini ve 23 yılda AK Parti iktidarları olarak millete ve ülkeye asırlık eser hizmetler ile projeler kazandırdıklarını anlatan Kacır, "Türkiye büyük bir üretim gücü ve sanayi ülkesi. Başkalarının hayal bile edemeyeceği nice başarıya milletimizle birlikte imza atmak bizlere nasip oldu. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme, sanayiden teknolojiye, bütün alanlarda Türkiye'yi yeni bir kalkınma yolculuğuna, kalkınma seferberliğine hep birlikte çıkardık. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin demir, çelik, güneş paneli ve ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin askeri insansız hava araçları gibi alanlarda sadece Avrupa'da değil, artık dünyada da bir numara olduğunu vurguladı.

Bütün bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğini aktaran Kacır, 3 Kasım 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başına geçmesiyle Türkiye'nin yeniden özgüven kazandığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirdiği, ürettiği her bir esere, her bir projeye Türkiye Cumhuriyeti en güçlü şekilde sahip çıktı. Türk milleti, gençlerinin eserleriyle Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağan'la, Kızılelma'yla gökyüzüne imzasını attı. Demek ki bizim başkalarından eksik kalır hiçbir yanımız yok."

Bakan Kacır, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına eşit mesafede eser ve hizmet anlayışını taşımanın gayreti içinde olduklarını aktardı.

" Ağrı'da yeni turizm yatırımlarını hayata geçireceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecinden bahseden Kacır, şöyle devam etti:

"Şimdi terörsüz Türkiye'nin vakti. Şimdi Türkiye'nin doğusunun, güneydoğusunun yeni bir kalkınma yolculuğuna çıkmasının vakti. Yeni yatırımların, yeni üretimlerin, daha fazla istihdamın, daha fazla ihracatın vakti. Bu anlayışla bizler inşallah hep birlikte yeni adımlar atmaya, Ağrı'yı yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ağrı'da yeni turizm yatırımlarını hayata geçireceğiz."

Terörün gündemden çıkmasıyla Ağrı ve bölgenin güvenin, huzurun, istikrarın adresi olacağını vurgulayan Kacır, "Ağrı inşallah önümüzdeki dönemde açılacak yeni ticaret koridoru Zengezur Koridoru ile bu bölgedeki en önemli yatırım adreslerinden, yatırım üstlerinden biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Kocaeli'deki yangında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin daha da büyüyüp gelişeceğini belirten Kacır, Kocaeli'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise AK Parti olarak Türkiye'de büyük hizmetler yaptıklarını söyledi.

Belediyelerin önemine değinen Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımız belediye başkanlığını görerek, bilerek, tanıyarak seçiyorlar ve seçildikten sonra da istedikleri zaman ulaşabilecekleri belediye başkanı arzu ediyorlar. Şimdi biz AK Parti olarak veya hükümet olarak büyük işler yapabiliriz. Biz büyük iş makineleri ile köprüler, barajlar, altyapıları ve her türlü çalışmaları yaparız. Bu işlerin yapılmasının yolu yerel yönetimlerdir. Onun için belediyelerimizin eksik olduğu yerde kanadımız kırıktır arkadaşlar, yüreğimiz buruktur."

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililer katıldı.