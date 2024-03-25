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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kacır, bir süre görüştüğü Çiftçi'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kacır, daha sonra esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere, kendi kullandığı Togg araçla gitti.

Kaynak: AA / Politika

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