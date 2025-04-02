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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esnafa Destek Alışverişi

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esnafa Destek Alışverişi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, boykot çağrıları sonrası esnafa destek olmak amacıyla alışveriş yaptı ve yerli ile milli ürünleri destekleyeceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, boykot çağrılarının ardından esnafa destek olmak amaçlı alışveriş yaptı.

Bakan Memişoğlu, esnafa destek olmak için alışveriş yaptı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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