Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Oyunu Kullandı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Köse, “İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği; saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye’ye vesile olsun” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Köse, "İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği; saygı, sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olsun" dedi.

Başkan Köse, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması için bugün sabah saatlerinde Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Köse, seçimlerin ülkelerin iyi yönetilmesini, barışçı bir biçimde toplumun birbiriyle kucaklaşmasını sağlamak için en önemli yöntem olduğunu söyledi.

Sonucun Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Köse, "İnsanlarımızın kucaklaştığı, gülümsediği; saygı, sevgi, mutluluk ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'ye vesile olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.