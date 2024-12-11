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Şaban Çopuroğlu Kayseri Serbest Bölge Sanayicileri ile Buluştu

Şaban Çopuroğlu Kayseri Serbest Bölge Sanayicileri ile Buluştu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölgesi'ndeki sanayicilerin sorunlarını dinledi ve taleplerini ilgili bakanlıklarla ileteceğini söyledi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri serbest bölgesinde ki sanayicilerle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Her fırsatta Kayseri'de sanayicilerle buluşarak istişarelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge'deki sanayicilerle bir araya geldi. Sorunlarını ve isteklerini Çopuroğlu'na anlatan sanayiciler, bölge içi satışlardan alınan kurumlar vergisi konusunda talepte bulundu. Sanayicileri dinleyen AK Parti'li Çopuroğlu ise, taleplerini bakanlık nezdinde girişimde bulunacağını belirterek, ilgili kurumlar ile yapacakları görüşmelerde iş insanlarını da Ankara'ya davet etti.

Çopuroğlu; Kayseri'yi ilgilendiren talepleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilgili kurumlara iletmeye devam edeceğini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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