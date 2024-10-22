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Saadet Partisi'nden Özel Hastanelere Sert Eleştiri

Saadet Partisi'nden Özel Hastanelere Sert Eleştiri
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Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, özel hastanelerin SGK geri ödeme kapsamından çıkarılması gerektiğini belirterek, sağlık sisteminde denetimsizliğin ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Özel hastaneler özel olarak kalmalı, SGK'nin geri ödemesi kapsamından çıkarılmalı." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sisteminde performansa dayalı bir ödeme anlayışı olduğunu söyledi. Doktorlara, baktıkları hasta, girdiği ameliyat ve yatış yaptığı hasta sayısı kadar ödeme gerçekleştirildiğini kaydeden Kasap, özel hastanelerin de SGK ile anlaşması doğrultusunda geri ödeme aldığını ifade etti.

"Özel hastanelerin çığırından çıkmasının sebebi denetimsizliktir." diyen Kasap, 2021'de özel hastanelere yapılan denetimlerde farklı ücret alma ve yersiz işlemden dolayı toplam 6 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Kasap, bu rakamın hastanenin 1 saatlik cirosu kadar olduğunu vurgulayarak, "Hakkıyla çalışan hastaneleri tenzih ederim. Bu bebek düşmanı olan hastanelerde, bu çetenin hastanelerinde haber verilmeden denetim yapılsa yüzlerce kaçak doktor, sağlık personeli çıkar. Yabancı uyruklu hekimler bu hastanelerde gece nöbet tutuyor. Neden kaynaklanıyor bu, işin içine para girdiği için, daha çabuk zenginleşme için." diye konuştu.

Özel hastanelerde ücretsiz verilmesi gereken hizmetlerden fark alındığını dile getiren Kasap, "Özel hastaneler özel olarak kalmalı, SGK'nin geri ödemesi kapsamından çıkarılmalı. Hasta ile doktor arasında para ilişkisinin sıfır olması gerekiyor. Bu ucube sağlık sisteminden kurtulmak, para mefhumunun ve performans olayının ortadan kaldırılması gerekiyor. Denetimlerin çok daha ciddi artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika

Ali Fazıl Kasap Milletvekili Politika Ekonomi Kütahya Sağlık Hukuk

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