DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Saadet Partisi'nden Emeklilere ve Engellilere Destek Çağrısı

Saadet Partisi'nden Emeklilere ve Engellilere Destek Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilerin ve dar gelirli işçilerin insanca yaşayabilmesi için düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Soma maden faciasının 11. yıldönümünde hayatını kaybedenleri anarak, engellilerin haklarına da dikkat çekti.

SAADET Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz insanca yaşamalı. Bu düzen değişmelidir. Saadet Partisi olarak adaletin, liyakatin ve paylaşmanın savunucusu olacağız" dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Kılıç, "13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11'inci yıldönümünde, hayatını kaybeden işçileri rahmetle anıyoruz. Benzer faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı" dedi.

Kılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili, "Engellilerin hakları bir lütuf değil, temel bir haktır. Bu alandaki çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla 'Engelliler Bakanlığı'nın kurulması gerekir" diye konuştu.

Kılıç, "Bugün Türkiye'de emekli maaşı 15 bin lira, açlık sınırı ise 22 bin lirayı aştı. Emeklimiz unutuldu, asgari ücretli kardeşimiz çaresiz bırakıldı. Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmemeli. Kurban kesemeyecek ailelere ayni yardımlar ivedilikle ulaştırılmalı. Asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmeli" diye konuştu.

Kılıç, Hindistan'ın Keşmir'deki tutumunu eleştirerek, Pakistan'a açık destek verdiklerini ifade etti. Kılıç, "Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz insanca yaşamalı. Bayramlar bayram gibi yaşanmalı. Kurban kesemeyen değil, kurbanını paylaşan bir toplum olmalıyız. Bu düzen değişmelidir. Saadet Partisi olarak adaletin, liyakatin ve paylaşmanın savunucusu olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.