Saadet Partisi liderinden asgari ücret ve emekli maaşları açıklaması

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Asgari ücret acilen güncellenmelidir. Emekli maaşları insan onuruna yakışır hale getirilmelidir. Bu millet, en karanlık anlarında Milli Görüş ile aydınlandı. Çizdiğimiz karamsar tabloyu da Saadet Partisi olarak aydınlığa çevireceğiz" dedi.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Kocaeli'de partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Programına 'Medya Mensuplarıyla Kahvaltı Buluşması' ile başlayan Arıkan, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Programda konuşan Başkan Arıkan, "Terörün kökünü kurutmak için biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama, şeffaf olacaksınız, samimi olacaksınız, kapalı kapılar ardında iş çevirmeyeceksiniz en önemlisi de şehitlerimizin ruhunu incitmeyeceksiniz. İlk günden itibaren bunu söylüyoruz. Maalesef yapılmasın dediğimiz ne varsa hepsi yapıldı. Önceki hafta heyet Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü, 'adımlar atıyoruz' dediler. Ardından Pervin Buldan İtalya'dan müjde verdi. Haziran da Öcalan serbest dedi. İki gün önce de DEM Parti Grup Başkanvekili, 'Adalet bakanı ile görüştük, tüm dediklerimizi not etti' diye açıklama yaptı. Bu çözümün içinde her şey var bir tek millet yok. Meclisten Sayın Bahçeli, İmralı'dan Öcalan 'silah bırakın' çağrısı yaptı. Aradan 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen hala bir pazarlık söz konusu. Şimdi başka tarihler veriliyor. Vaatler nedir, silahları bırakanlar ne olacak, bu konunun Suriye ile ilgisi nedir? Bunlara dair hiçbir cevap yok. Türkiye'nin meseleleri, Roma'da, Oslo'da, Londra'da, Washington'da değil; Ankara'da çözülür. Çözümün adresi lordlar kamarası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'tir" diye konuştu.

Arıkan, "Türkiye Cumhuriyeti artık bir devlet gibi değil, bağışla ayakta durmaya çalışan bir dernek gibi yönetiliyor. Eğer siz hukuku yeniden ayağa kaldırırsanız, eğer emniyeti sağlarsanız, sokaklarda adalet ve huzuru kurarsanız bakın o zaman yatırımcı nasıl geliyor göreceksiniz. ve şunu unutmayalım. Bunlar seçimde 'dış mihrak' dediklerine şimdi 'yatırımcı dostum' diyorlar. Bizim dostumuz emeklidir, asgari ücretlidir, umutsuzluğa terk edilen gençlerdir. Buradan iktidara çağrımızı yineliyoruz. Artık faiz lobilerini, 5'li çeteleri beslemeyi bırakın. Bakın, ocak ayında asgari ücret 625 dolardı, Bugün 581 dolara düştü. Emekli aylığı 408 dolardı, bugün 380 dolar. Bu rakamlar bir istatistik değil. Milletimizin hayatında yaşadığı acı gerçekler. Buradan şu çağrıyı yapmayı, milletimize görev biliyorum. Asgari ücret acilen güncellenmelidir. Emekli maaşları insan onuruna yakışır hale getirilmelidir. Bu millet, en karanlık anlarında Milli Görüş ile aydınlandı. Çizdiğimiz karamsar tabloyu da Saadet Partisi olarak aydınlığa çevireceğiz" dedi.