Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Develi'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Develi'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ekonomi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Halkla iç içe bir siyaset anlayışını vurgulayan Altun, toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya kararlı olduklarını belirtti.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet Develi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ve parti yönetim kurulu üyeleri, Develi ilçe merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki heyet, ilçe çarşısındaki dükkanları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretler sırasında esnafların ekonomik şartlara dair görüşleri, beklentileri ve sorunları dinlendi, notlar alındı. Ayrıca vatandaşlarla sokakta birebir görüşmeler yapan heyet, halkın nabzını tuttu. İl Başkanı Altun, Saadet Partisi'nin her zaman halkla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Heyet, Develi halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimiyle diyalog kurmaya ve bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
