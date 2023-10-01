Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı'ndaki saldırıyı kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, saldırının aydınlatılmasını ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerini kınıyorum. Gazi Meclisimizin açılacağı günde gerçekleştirilen bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu'nun mesajı şöyle:

"İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerini kınıyorum. Gazi Meclisimizin açılacağı günde gerçekleştirilen bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."