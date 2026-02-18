Arıkan: Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gerçek şu; sokakta ittifak değil, mutfak konuşuluyor. Sokakta anketler değil; adalet konuşuluyor, özgürlükler konuşuluyor. Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, emekli maaşının açlık sınırının yarısına tekabül ettiğini söyleyerek, "Bu ülkede asgari ücretlinin maaşına gelen zam daha şubat ayında buharlaştı, gitti. Gençlerimiz daha şubat ayı bitmeden bu yıla dair umutlarını raflara kaldırdılar bile. Gerçek şu; sokakta ittifak değil, mutfak konuşuluyor. Sokakta anketler değil; adalet konuşuluyor, özgürlükler konuşuluyor. Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor. Açık söylüyorum. Milletimiz neyi talep ediyorsa biz onu dillendirmeye devam edeceğiz. Milletimiz adalet diyorsa biz adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Milletimiz umut istiyorsa biz umudu inşa etme çalışmalarına hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ, MİLLETİMİZ'

İnsanların gündemi neyse onu dillendireceklerini kaydeden Arıkan, "Aksi takdirde yaptığımız siyaset değil, kuru hamaset olacaktır. Bizim gündemimiz belli. Bizim gündemimiz, milletimiz. Ancak bu millet adalet ve kalkınma getirmesi gereken iktidarın bambaşka gündemleriyle karşı karşıya kalıyor. Yıllardır yeni vergi kalemleri icat eden iktidar şimdi de tuttu, trafik cezalarını bir finansman modeline çevirdi. 9 ay uğraştılar. 9 ay boyunca Meclis'ten trafik yasasını geçirmeye uğraştılar. Yeni Yol grubumuzun yapmış olduğu sağlıklı muhalefetle ancak 9 ay durdurabildik. Geçen hafta bu yasa geçmiş oldu. Yeni trafik yasasını incelediğimizde şu soruları sormadan geçemiyoruz; geçirdiğiniz bu yasadan amaç insan hayatı mı yoksa bütçede oluşan açığı kapatmak mı? Biz bu sorunun cevabını biliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı