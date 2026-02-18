Haberler

Arıkan: Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor

Arıkan: Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, halkın gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu ve adalet, özgürlükler, geçim gibi konuların ön planda bulunduğunu belirtti. Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Arıkan, iktidarın gündeminin ise milletin ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini ifade etti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gerçek şu; sokakta ittifak değil, mutfak konuşuluyor. Sokakta anketler değil; adalet konuşuluyor, özgürlükler konuşuluyor. Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, emekli maaşının açlık sınırının yarısına tekabül ettiğini söyleyerek, "Bu ülkede asgari ücretlinin maaşına gelen zam daha şubat ayında buharlaştı, gitti. Gençlerimiz daha şubat ayı bitmeden bu yıla dair umutlarını raflara kaldırdılar bile. Gerçek şu; sokakta ittifak değil, mutfak konuşuluyor. Sokakta anketler değil; adalet konuşuluyor, özgürlükler konuşuluyor. Sokakta seçim değil, geçim konuşuluyor. Açık söylüyorum. Milletimiz neyi talep ediyorsa biz onu dillendirmeye devam edeceğiz. Milletimiz adalet diyorsa biz adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Milletimiz umut istiyorsa biz umudu inşa etme çalışmalarına hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ, MİLLETİMİZ'

İnsanların gündemi neyse onu dillendireceklerini kaydeden Arıkan, "Aksi takdirde yaptığımız siyaset değil, kuru hamaset olacaktır. Bizim gündemimiz belli. Bizim gündemimiz, milletimiz. Ancak bu millet adalet ve kalkınma getirmesi gereken iktidarın bambaşka gündemleriyle karşı karşıya kalıyor. Yıllardır yeni vergi kalemleri icat eden iktidar şimdi de tuttu, trafik cezalarını bir finansman modeline çevirdi. 9 ay uğraştılar. 9 ay boyunca Meclis'ten trafik yasasını geçirmeye uğraştılar. Yeni Yol grubumuzun yapmış olduğu sağlıklı muhalefetle ancak 9 ay durdurabildik. Geçen hafta bu yasa geçmiş oldu. Yeni trafik yasasını incelediğimizde şu soruları sormadan geçemiyoruz; geçirdiğiniz bu yasadan amaç insan hayatı mı yoksa bütçede oluşan açığı kapatmak mı? Biz bu sorunun cevabını biliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Bahçeli'nin 'paspas' diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü

Bahçeli'nin "paspas" diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur