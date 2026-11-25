SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülkemizin en önemli gündemi her gün ortaya çıkan yeni ayrıntılarla milletimizi sarsan fon vurgunudur. Bu vurgunun boyutu her geçen gün büyüyor ancak soruşturma aynı hızla ilerlemiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Sermaye piyasasına ilişkin soruşturmayı değerlendiren Arıkan, "Ülkemizin en önemli gündemi her gün ortaya çıkan yeni ayrıntılarla milletimizi sarsan fon vurgunudur. Bu vurgunun boyutu her geçen gün büyüyor; ancak soruşturma aynı hızla ilerlemiyor. Tam tersine biz, 'listeleri açıklayın' derken iktidar, 'tahliyeleri açıklıyor.' Milletin alın terini soyanlar 19 günde tahliye edilirken, soygunu haber yapanlar hala hapiste tutuluyor. Şu anda bu ülkenin hapishanelerinde bin 412 hasta tutuklu bulunuyor ve bunların 335'i ağır hasta. Daha geçen ay 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, ağır hastalığına rağmen tahliye edilmedi ve cezaevinde hayatını kaybetti. Bir insanın ölüm döşeğinde olması tahliyesine yetmiyor da milyarlarca liralık vurgunla suçlananların tahliyesine ne yetiyor? Kimin referansı, kimin telefonu, kimin talimatı yetiyor. Bu tahliyeler için ne yeterli oluyor. Hastaya ölümü, milletin malına göz dikene özgürlüğü reva gören bir düzenin adı adalet değil, zulüm düzenidir" diye konuştu.

Arıkan, sermaye piyasasındaki işlemleri yapan kişilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirterek, buna ilişkin 'Listeleri Açıklayın' imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı