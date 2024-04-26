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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Iohannis ile Köstence'ye bağlı Neptün'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeler, Karadeniz'in güvenliği, savunma sanayii ve Türkiye-AB ilişkileri konuları ele alındı.

Yılmaz, ayrıca Köstence'ye bağlı Mecidiye'de Tosmur Grup tarafından 2020 yılında kurulan ve çalışanlarının çoğu Türk vatandaşı olan Omnia Nişasta Fabrikası'nı ve bir camiyi de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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