Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Milletvekilleri, Ramazan ayında dar gelirli ailelerin sağlıklı beslenmesi için gereken maliyetin 1000 lira olduğunu belirtti. Ayrıca, siyasi eleştirilerde bulunarak halkın taleplerini savunacaklarını ifade ettiler.

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gergerlioğlu, ramazan ayına girilirken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük en az 1000 liraya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Dar gelirli ailelerin bu miktarı karşılayamayacağını söyleyen Gergerlioğlu, "Görüyorsunuz, insanlar et alamıyor ve yetersiz, sağlıksız besleniyorlar." dedi.

Gergerlioğlu, ramazan ayının mübarek olmasını, tutulan oruçların her türlü zorluğa karşı direnme gücü vermesini de diledi.

İstanbul Milletvekili Otlu ise İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmayı eleştirdi.

Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceklerini ifade eden Otlu, halkın taleplerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Otlu, işçileri ve kadınları birlikte mücadele etmeye davet etti.

Kaynak: AA " / " + Oguzhan Sarı -
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Dün geceki tarihi maçı izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur