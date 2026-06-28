Putin: 'Dizel ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendiriyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dizel ihracatını tamamen yasaklamayı değerlendirdiklerini belirterek, "Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar, ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. Elbette tarım sektörü çalışanları ve çiftçiler de zorluklarla karşı karşıya" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt krizi yaşandığını kamuoyu önünde net ifadelerle kabul etti. Rus lider, ülkesinin yakıt rezervlerini kullanmaya başladığını açıkladı. Devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan toplantıdaki açıklamasında Putin, "Hem araç sürücüleri hem de işletmeler açısından sorunların devam ettiğini çok iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. İnsanlar, ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamıyor. Elbette tarım sektörü çalışanları ve çiftçiler de zorluklarla karşı karşıya. İç piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici yasak getirilmişti. Dizel yakıt ihracatına da tamamen yasak getirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendiriliyor" dedi.

Putin, bir çalışma grubunun ülke genelinde yeterli miktarda yakıt sağlanması için çalıştığını söyledi. Putin, tarım sektörünün yeterli yakıt stokuna sahip olmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu. Rus lider, ülkenin yakıt rezervlerini kullanmaya başladığını fakat rezervlerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine yakın seviyede olduğunu da ifade etti. Ukrayna'nın Rusya'daki sanayi tesislerine orta ve uzun menzilli saldırılarla petrol sektörünü hedef almasına da değinen Putin, "Sivil hedeflere ve altyapımıza yönelik terör saldırılarının etkisini en aza indirmemiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya ait tesislere yönelik yoğun saldırıları

Ukrayna, son aylarda cephe hattına yüzlerce kilometre mesafedeki kritik tesisleri hedef alarak, Rusya'nın rafineri kapasitesine ağır darbeler indirdi. Kiev yönetimi, son 24 saat içinde Krasnodar bölgesindeki Slavyansk Rafinerisi ve Ukrayna sınırından yaklaşık 700 kilometre mesafedeki Yaroslavl bölgesindeki bir petrol tesisini vurdu. Öte yandan son birkaç gün içinde Rusya'nın önemli enerji tesislerinin devre dışı kaldığı bildirildi.

Bu saldırıların zincirleme etki oluşturarak ülke genelinde yakıt sıkıntılarına neden olduğu değerlendiriliyor. Art arda gelen saldırılar nedeniyle büyük yangınların yaşandığı başkent Moskova'daki büyük rafinerinin de yıl sonundan önce yeniden üretime başlayamayacağı tahmin ediliyor. Bu durumun başkent ve çevresinde yakıt arzında büyük bir boşluk oluşturduğu değerlendiriliyor. Rusya'nın dünyanın en büyük dizel ihracatçılarından biri olması nedeniyle Rusya'nın bu yönde bir adım atmasının ulaştırma, tarım ve sanayi sektörlerinde maliyetlerin yükselmesine yol açması ve İran savaşının ardından yeni bir enflasyon dalgasına neden olmasından endişe ediliyor.

"Akaryakıt krizi Kırım Yarımadası'nda başlamıştı"

Çeşitli uluslararası kaynaklara göre, Rusya'da Moskova ve diğer bölgelere yayılan akaryakıt krizi, ilk olarak Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda başlamıştı. Ukrayna'nın Kırım'daki köprü, demiryolu ve petrol terminallerine yönelik sistematik saldırıları, akaryakıt dağıtımını önemli ölçüde etkilemişti. Çeşitli haberlerde Kırım'da Sivastopol ve diğer şehirlerde akaryakıt istasyonlarının boş olduğu, tasarruf amacıyla sokak aydınlatmasına son verildiği ve halkın yakıt için saatlerce kuyrukta beklediği iddia edilmişti. Rusya'nın dördüncü büyük rafinerisi ve ikinci büyük benzin üreticisi olan Lukoil'e ait Norsi Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı