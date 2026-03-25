Rusya'da altın ihracatına kısıtlama getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 100 gramdan fazla rafine altının ihracatına kısıtlama getirerek, sadece belirli havaalanlarından çıkışına izin veren bir kararname imzaladı. Ayrıca, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelere de para çıkışı kısıtlamaları uygulanacağı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altın ihracatına kısıtlama getirdi. Putin tarafından imzalanan kararname ile Rusya'dan diğer ülkelere 100 gramdan fazla altının çıkarılması yasaklandı. Gerçek veya tüzel kişiler, 100 gramdan fazla altını Rus darphanesinden alınan resmi izin belgesi ile sadece başkent Moskova'daki ve Çin sınırındaki Vladivostok kentindeki havaalanlarından ihraç edebilecek. Yayınlanan kararnameye göre, rafine altın ihracatına getirilen kısıtlamalar 1 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak.

Putin, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere de (Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan) 100 bin dolar veya bu bedele eşit miktardaki ruble çıkarılmasına da kısıtlama getiren bir kararname imzaladı. Kararnameye göre serbest ticaret anlaşması bulunan AEB üyesi ülkelere bundan böyle belirli şartlar dışında 100 bin dolar üstünde bir para çıkışı yapılamayacak. Bu kısıtlama ise 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonominin ve sermaye kaçışının önüne geçmek için altın ihracatına kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
