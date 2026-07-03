Peru'daki devlet başkanlığı seçimlerini eski Devlet Başkanı Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori kazandı

Peru Ulusal Seçim Kurulu, 7 Haziran'da ikinci turu düzenlenen devlet başkanı seçimlerini eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin kazandığını açıkladı. Resmi sonuçlara göre Fujimori, 9 milyon 223 bin oy alırken rakibi Roberto Sanchez ise 9 milyon 173 bin oy aldı.

Peru'da ilk turu nisan ayında, ikinci turu ise 7 Haziran'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerinin kazananı belli oldu. Peru Ulusal Seçim Kurulu, seçimlerin kesin sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte sağcı aday Keiko Fujimori'nin devlet başkanlığı seçimlerini kazandığını açıkladı. Sonuçlara göre Fujimori, solcu rakibi Roberto Sanchez'e karşı sürdürdüğü yakın yarışta bütün oyların yüzde 50,135'ine tekabül edecek şekilde 9 milyon 223 bin oy alırken, Sanchez ise yüzde 48,865'e tekabül eden 9 milyon 173 bin oyda kaldı.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Fujimori, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci sorumluluk, alçakgönüllülük ve derin bir görev bilinciyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fujimori'nin Peru'nun bağımsızlık gününü kutladığı 28 Temmuz'da göreve başlaması bekleniyor.

"Fujimori seçimi yurtdışı oylarıyla kazandı"

Yerel gözlemciler, Fujimori'nin özellikle yurtdışı oylarındaki destekle yarışı kazandığını belirtirken, ülkede siyasi tansiyonun önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Sıklıkla hükümet krizleri ve görevden alma süreçlerinin yaşandığı Peru'da yeni dönemin de benzer bir siyasi belirsizlikle başlayabileceği tahmin ediliyor.

Seçim sürecinde her iki aday da Nisan ayındaki ilk turda 33 rakibi geride bırakarak ikinci tura yükseldi. Ancak oy sayımındaki gecikmeler ve seçim prosedürlerine ilişkin tartışmalar süreci gölgelemişti. Yerel kaynaklara göre Sanchez, oy sayımında usulsüzlük iddialarını gündeme getirirken somut delil sunmadı ve seçim kurallarındaki değişikliklerin şüpheli olduğunu öne sürdü. Uluslararası gözlemciler ise süreçte ciddi bir usulsüzlük tespit edilmediğini açıkladı.

Fujimori daha önce girdiği 3 seçimi kazanamamıştı

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı olan Keiko Fujimori, Peru'da son 10 yılda yaşanan siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durgunluğun aşılması gerektiğini savunuyor. 51 yaşındaki Fujimori, 2011, 2016 ve 2021 seçimlerinde de devlet başkanlığı için yarışmış hiçbir seçimi kazanamamıştı.

Alberto Fujimori tutuklanmıştı

Ülkesinde 1990-2000 yılları arasında görev yapan Alberto Fujimori, seçim kampanyaları esnasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından Peru'dan kaçmış, 2007 yılında tutuklanan Fujimori, Şili'den Peru'ya iade edilmişti. Fujimori, görevde bulunduğu sürede 25 kişinin ölüm emrini verdiği, zimmetine para geçirdiği ve rüşvet aldığı gerekçesiyle 25 yıla mahkum edilmişti. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı