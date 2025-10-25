Pentagon, Personel Maaşları için 130 Milyon Dolarlık Bağış Aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), personel maaşlarını ödemek için adı açıklanmayan bir ismin yaptığı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını duyurdu.

ABD'de federal hükümetin bütçe konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kapanmasının sonucu personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, bakanlığın personelin maaşını ödemek için "genel bağış kabul yetkisi kapsamında 130 milyon dolarlık bir bağışı kabul ettiği" belirtildi. Parnell, "Bağış, askerlerin maaş ve yan haklarının karşılanması şartıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.

Trump "arkadaşım" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte söz konusu bağışçıdan gelen ödemeye ilişkin, "Ben buna vatansever derim" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "arkadaşım" olarak nitelendirdiği bağışçının ismini açıklamaktan kaçınmış, söz konusu kişinin tanınmak istemediğini söylemişti.

ABD'de hükümetin kapanması uzarsa maaş alamama riskiyle karşı karşıya olan yaklaşık 2 milyon asker bulunuyor.

Hükümet kapanmıştı

ABD Kongresi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı, ülkede siyasi krize neden oldu. Temsilciler Meclisi'nin hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören bir geçiçi bütçe tasarısını 19 Eylül'de onaylamasına rağmen, Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda anlaşmaya varamadı. Senato'nun mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar geçici bütçeyi onaylamaması nedeniyle hükümet, yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim itibariyle harcama yetkisini kaybetti. Böylece ABD hükümeti 2018'den bu yana ilk kez kapanmış oldu.

Geçici bütçe tasarıları kritik önem taşıyor

ABD'de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıla ait bütçenin Kongre tarafından zamanında onaylanmadığı durumlarda hükümetin geçici bütçeleri kullanması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanmadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor. Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi kritik kurumlarda çalışanlar ise maaşlarını yeni bütçe kabul edilene kadar alamıyor. - WASHINGTON