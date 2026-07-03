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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz'da Türkiye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 4 Temmuz 2026'da Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağını duyurdu. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar ve bölgesel konular ele alınacak, ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi planlanıyor.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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