Pakistan Başbakanı'nın Türkiye Ziyareti (25-26 Kasım 2022)

Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması'na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi'nden üçüncüsü olan PNS Khyber'i İstanbul Tersanesi'nde ortaklaşa denize indirecektir. İki lider ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacaktır.

PAKİSTAN-TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞINI TEMSİL EDİYOR

Başbakan, Türk iş dünyasının liderleriyle görüşecektir. EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası (ETDB) Başkanı, İstanbul'da kalacağı süre boyunca Başbakan'ı da ziyaret edecektir. Pakistan ve Türkiye, inanç, kültür ve tarih alanındaki ortaklıklara derinden dayalı olan ve olağanüstü bir samimiyet ve karşılıklı güven ile desteklenen kardeşlik bağlarına sahiptir. İki ülke arasındaki ortak iş birliğine dayalı MİLGEM projesi, gittikçe daha da ilerleyen Pakistan-Türkiye stratejik ortaklığında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

SON ZİYARET MAYIS 2022 DE GERÇEKLEŞTİ

Pakistan Donanması'nın ilk Korveti PNS Babur'un denize indirme töreni Ağustos 2021'de İstanbul'da, İkinci Gemi PNS Badr'ın temel atma töreni ise Mayıs 2022'de Karaçi'de yapılmıştı. Sık sık yapılan liderler düzeyindeki karşılıklı ziyaretler, Pakistan-Türkiye dostluğunun ebedi bağlarının belirleyici bir özelliğidir. Başbakan daha önce Mayıs-Haziran 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Mahroo Arshad

Basın Ataşesi

Pakistan Büyükelçiliği, Ankara