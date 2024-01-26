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Özlem Zengin, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Zengin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zengin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafına oy veren Zengin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" fotoğrafını seçti.

Özlem Zengin, "Spor"da tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son ayağı sırasında çekilen "Bisikletçiler" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra refakatçileri olmayan 16 bebeğin Ankara'ya getirildiği sırada çektiği "Depremzede bebekler" başlıklı fotoğrafını oylayan Zengin, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafına oy verdi. Özlem Zengin, bu kategoride oy kullanırken, " Gazze : Kanıt kategorisinde hepsini seçmemiz gerekir. Burada 'hepsi' diye bir seçeneğin olması lazım. Buradaki bütün fotoğraflar çok önemli." dedi.

"Ümit ederim, dünyada mutlulukların sayısı artar"

AA foto muhabirlerini kutlayan Zengin, fotoğrafta yakalanan anlarda derin izlerin olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, şunları kaydetti:

" Gazze'de gördüğüm her fotoğraf son derece etkileyici, hepimizi düşündüren, herkesin kalbine değen fotoğraflar. Acılar karşısında mutluluğun büyüsü kayboluyor. Ümit ederim, dünyada mutlulukların sayısı artar. Izdırabın olmadığı bir dünya diliyorum. Dünyanın tebessümle, heyecanla güldüğü, uzaya çıkan füzenin insanları heyecanlandırdığı, geleceğe dair ümidin, coşkunun arttığı fotoğrafların galip geldiği bir dünya olsun diye arzu ediyorum."

Kaynak: AA / Politika

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