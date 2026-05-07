Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den SAHA 2026 ziyaretine ilişkin paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, savunma sanayisinde yapılan yatırımların Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. SAHA 2026 Fuarı'nda yerli teknolojileri inceledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuarı bugün ziyaret ederek yerli teknolojileri yerinde incelediklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır. Bu ülkenin geleceğini inşa eden tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, girişimci gençlerimize ve yerli firmalarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayız.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
17 yaşındaki gencin acı sonu: Olay yerine gelen annenin feryadı yürek dağladı

Bu acının tarifi yok

Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Galatasaray'da Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu

Yerine gelecek isim şimdiden belli
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı

Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı