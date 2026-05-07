CHP Genel Başkanı Özel'den SAHA 2026 ziyaretine ilişkin paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuarı bugün ziyaret ederek yerli teknolojileri yerinde incelediklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır. Bu ülkenin geleceğini inşa eden tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, girişimci gençlerimize ve yerli firmalarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayız.