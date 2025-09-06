Haberler

Özgür Özel, A Milli Takımları Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda finale yükselmesi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşmasını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
