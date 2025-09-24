Haberler

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olarak Özgür Çelik, 389 oy alarak yeniden il başkanı seçildi. Delegelerin imzasıyla gerçekleştirilen kongrede, hedeflerinin iktidara yürümek olduğu vurgulandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İl Başkanı seçildi.

Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'ndeki kongrede, 414 delegenin oy kullandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde tek aday olan Özgür Çelik, 389 oy alarak yeniden il başkanı seçildi.

Özgür Çelik, "Bugün burada bir Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirdik. Bu olağanüstü İstanbul il kongresinin çağrısını imza toplayarak delegelerimiz gerçekleştirdi. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleşen kongrede bir seçim gerçekleştirdik. Delegelerimiz buradan İstanbul'a çok net bir mesaj verdiler. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleştirilen olağanüstü İstanbul il kongremiz tamamlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Bu yönüyle bu kongre bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından görevden uzaklaştırılmış, Gürsel Tekin il başkanlığı görevine getirilmişti. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verilmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazmıştı.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'ni durdurma talebi üzerine toplanan YSK, kongrenin devamına karar vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım

Gökçek'ten iddialar sonrası Yavaş'a olay teklif: Maçan sıkıyorsa gel
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.