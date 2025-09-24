Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İl Başkanı seçildi.

Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'ndeki kongrede, 414 delegenin oy kullandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde tek aday olan Özgür Çelik, 389 oy alarak yeniden il başkanı seçildi.

Özgür Çelik, "Bugün burada bir Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirdik. Bu olağanüstü İstanbul il kongresinin çağrısını imza toplayarak delegelerimiz gerçekleştirdi. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleşen kongrede bir seçim gerçekleştirdik. Delegelerimiz buradan İstanbul'a çok net bir mesaj verdiler. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleştirilen olağanüstü İstanbul il kongremiz tamamlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Bu yönüyle bu kongre bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından görevden uzaklaştırılmış, Gürsel Tekin il başkanlığı görevine getirilmişti. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verilmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazmıştı.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'ni durdurma talebi üzerine toplanan YSK, kongrenin devamına karar vermişti. - İSTANBUL