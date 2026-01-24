Özel'in 'Raconu kessin' çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, emekli maaşlarının 28 bin liraya çıkması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." çağrısı yaptı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL: BÜYÜKLÜK YAPMAK TUZAKTIR

Özel'in çağrısına Bahçeli'den yanıt geldi. Bahçeli tv100'e yaptığı açıklamada, "Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM MÜMKÜN DEĞİL!

"Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir! Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir.

"CHP 4 S'YE SIKIŞIP KALDI"

CHP için son dönemde 4 "S" var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya..."