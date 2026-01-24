Haberler

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emekli maaşlarıyla ilgili, "Biz 28 bin lira dedik. Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, "Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, emekli maaşlarının 28 bin liraya çıkması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." çağrısı yaptı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL: BÜYÜKLÜK YAPMAK TUZAKTIR

Özel'in çağrısına Bahçeli'den yanıt geldi. Bahçeli tv100'e yaptığı açıklamada, "Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM MÜMKÜN DEĞİL!

"Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir! Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir.

"CHP 4 S'YE SIKIŞIP KALDI"

CHP için son dönemde 4 "S" var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya..."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİbrahim Karakose:

Ekonomi de Enflasyon da ateş var milletin alım gücünde ateş var onun için Derhal Erken Seçim istiyoruz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDmx Man:

Ahmak insanlar ve ülkeler, Hem Amerika'dan şikayetçi oluyorlar, Hemde Amerika ürünlerini deli gibi satın alarak Amerika'yı kendilerine karşı daha da çok güçlü hale getiriyorlar... Oysa yapılması gereken tek şey, Doları bırakmak, istikrarlı bir şekilde Amerika ürünlerini asla satın almamaktır Amerika'yı zayıflamak için bitirmek için.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

