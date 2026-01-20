Haberler

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Emeklilere maaş zammı düzenlemesiyle ilgili çağrısına kapıyı kapatan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey" ifadelerine yer verdi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye emekli maaşı zammı önergesini vermesi halinde kayıtsız şartsız destek sözü verdi.
  • Özgür Özel, MHP'nin emekli maaşı zammı önergesine destek olmayacağını açıklayan Devlet Bahçeli'ye yanıt olarak, kendi partisinin önergesini vereceğini ve diğer partilerin önergelerine de oy vereceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emeklilere maaş zammı düzenlemesiyle ilgili verecekleri önergeye "Destek olmayız" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

"HEPİMİZ ORTAKLAŞIRIZ, ONA DA OY VERİRİZ"

"MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi" diyerek söze başlayan Bahçeli, "Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz" dedi.

"ÖNERGEYİ SEN VER, DESTEK VERECEĞİZ"

Açıklamasının devamında Bahçeli'ye "Siz önergenizi verin, biz destek olalım" çağrısında bulunan Özel, "Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne... Ben yokum' Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

MECLİS'TE KRİTİK OYLAMA

AK Parti, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. Teklif, TBMM Komisyonu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Bugün Genel Kurul'da oylanacak. Yasanın çıkması için en az 301 oy gerekiyor. AK Parti'nin 275 milletvekili var. Bu nedenle MHP'nin desteği belirleyici olacak. Komisyonda MHP, 20 bin liralık teklife "evet" dedi. Ancak parti içinde en düşük maaşın 28 bin lira olması yönünde çalışma yapıldığı biliniyordu. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da "Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsın" raporunu Bahçeli'ye sunmuştu.

CHP, 28 BİN LİRADA DİRETİYOR

CHP, en düşük emekli maaşının 28 bin liraya çıkarılması için çağrısını sürdürüyor. Muhalefet partileri, MHP'nin de bu yönde oy vermesi hâlinde 28 bin liranın mümkün olacağını savunuyordu. Ancak Bahçeli'nin "Sizin önergenize destek olmayız" sözleri, bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıM M:

Mevzu emekliye vermek olunca hep geri vites

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bahçelinin ipi başkasının elinde verir mi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan:

Bence chp kendi belediyelerinde yaptığı zam kadar devlette zam yapsın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlptekin alptekin:

Sen önce belediyelerinde çalışan işçilerin maaşını öde sen önce belediyelerinin ödemediği sgk borçlarını öde sen önce nereye gittiği belli olmayan halkın parasının hesabını ver sonra kalk devlerin işine burnunu sok gereksiz adam !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

