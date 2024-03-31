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Osmaniye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

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Osmaniye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Osmaniye'de bin 271 sandıkta 392 bin 447 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erecek. Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Osmaniye Şehit Bekir Evran İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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