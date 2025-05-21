Orban'dan Erdoğan'a Teşekkür: Türk Akımı Macaristan İçin Hayat Kurtardı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Türk akımı projesinin önemini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeye verdiği destek için teşekkür etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin açılış konuşmasında, "Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı'da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti" dedi. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika