ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE KENDİ ROTASINI ÇİZEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler" ifadelerini kullandı.