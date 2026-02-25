Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Modi, İsrail Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve İsrail meclisine hitap etti. Daha sonra Netanyahu ve Modi akşam yemeğinde bir araya geldi. Netanyahu, Modi'yi akşam yemeğinde Hint kıyafeti giyerek karşıladı. Netanyahu'nun kıyafetinin Modi'nin ki ile benzerliği dikkat çekti. Netanyahu, "Akşam yemeğimiz öncesinde, Başbakan Modi'yi geleneksel Hint kıyafetiyle şaşırttım" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı