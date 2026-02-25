Haberler

Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı

Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi ziyareti sırasında Hint kıyafeti giyerek karşıladı. İki lider, İsrail meclisinde görüştükten sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Modi, İsrail Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve İsrail meclisine hitap etti. Daha sonra Netanyahu ve Modi akşam yemeğinde bir araya geldi. Netanyahu, Modi'yi akşam yemeğinde Hint kıyafeti giyerek karşıladı. Netanyahu'nun kıyafetinin Modi'nin ki ile benzerliği dikkat çekti. Netanyahu, "Akşam yemeğimiz öncesinde, Başbakan Modi'yi geleneksel Hint kıyafetiyle şaşırttım" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek