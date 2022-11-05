Mustafa Destici EYT için formülü açıkladı: Herkesi kapsayacak

Haberler.com Youtube Kanalı'nda Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici, yılbaşında çıkması beklenen EYT konusunda nasıl bir formülün izleneceği hakkında bilgi verdi.

"HERKESİ KAPSAYACAK"

Destici EYT için, "8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş olan herkesi kapsayacak. Yani beklentileri karşılayacağını ümit ediyorum.Burada 4.5 milyon civarında vatandaşımız var. Bunların hepsi birden emekli olmayacak. Çalışırken öğretmen veya daire başkanı ise yüksek maaş alıyorsa kolay kolay emekli olmaz. Çünkü, emekli olduğunda maaşı belki yarı yarıya belki üçte iki oranında düşecek.

"İLK ETAPTA 900 KİŞİNİN EMEKLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Dolayısıyla ilk aşamada emekli olacak sayısı 900 bin civarı bekleniyor. Bu maliyeti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılayabilecek güçtedir" diyerek EYT konusunda müjdeli haberi paylaşmış oldu.

"BENDE EYT MAĞDURUYUM"

Destici ayrıca, EYT konusunda herkesi şaşırtacak bir açıklamada yaptı. EYT'nin bir hak olduğunu ve bu hakkın verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, kendisinin de bir EYT mağduru olduğunu söyledi. Destici, şu an emekli olduğunu fakat üç yıl beklediğini de ifade etti.