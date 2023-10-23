Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen "Büyük Mescid-i Aksa Buluşması"yla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılar, Bulanık'ta kınandı. Burada konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Bulanık Bilican Spor Kulübü Yöneticisi Yahya Yılmaz, "7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve neredeyse bölgenin tümüne sıçrayan şiddet olaylarında binlerce Müslüman Filistin hayatını kaybetmiş ve binlerce insan yaralanmıştır. İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik bir soykırım ve savaş suçudur. Filistin topraklarında aleni şekilde insanlık suçu işlemekte ve batılı toplum liderlerinin desteği ile İsrail bütün uluslar arası hukuk kuralarını çiğneyerek bütün çizgileri aşmaktadır. Filistin halkına uygulanan bu soykırım ve şiddet olaylarını tüm insanlık adına kınıyor. Katil ve terörist İsrail destekçisi olan bütün ülkeleri lanetliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Filistin'e destek, İsrail'e tepki sloganları atıldı. - MUŞ