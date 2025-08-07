Murat Baybatur, Demirci'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erkan Kara ve ilçe başkanıyla birlikte yatırım alanlarını inceledi ve muhtarlarla görüştü.

Baybatur, ilk olarak Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile Salihli kara yolu, Demirci 2. Etap TOKİ konutları, Demirci Bilim Merkezi ve Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ndeki spor tesisi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Belediye Başkanı Kara'yı makamında ziyaret eden Baybatur, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Baybatur öğretmenevinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Politika
