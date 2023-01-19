Muharrem İnce: İş doğruysa Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, doğruları desteklediklerini belirterek, "İHA'larla SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapıldı. İş doğru ise Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Düzce Baro Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kuraklığın problem olduğunu söyleyen İnce, "Ocak ayındayız, üzerimizde palto yok. Bu; kıtlık, pahalılık demektir. Barajların dolması lazım. Suyla ilgili biz Memleket Partisi olarak proje hazırladık. Bütün siyasi partilere projemizi gönderdik. 'Eksiği gediği varsa tamamlayalım' dedik. Tarım, hayvancılık ve gıdayla ilgili projelerimizi paylaşıyoruz. 'Suyu çözemezsek ciddi problem yaşayacağız' diyerek paylaşıyoruz. Diğer muhalefet partiler gibi değiliz. Doğru şeyler yapılmışsa onu destekliyoruz. İHA'larla SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapıldı. İş doğru ise Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil" diye konuştu.