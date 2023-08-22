Muğla'da 33 düzensiz göçmen ve 4 kişi yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça- Kızılbük domuz çukuru mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 33 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 4 Türk vatandaşını yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.