Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Macaristan Büyükelçisini Ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki kültürel birliğin sosyal ve ekonomik olarak gelişmenin de önünü açtığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, dünya barışının tüm ülkeler için en önemli şey olduğunu vurguladı.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk zamanında başlayan iyi ilişkilerin devam ettiğini söyledi. Matis, derin bir tarihe dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin günümüzde artarak devam ettiğini söylerken, kültürel ve ekonomik alanda ilişkilerin yanında bilim konusunda da iki ülkenin ortak projelerle işbirliği yapabileceğini söyledi.

Başkan Gürün; "Tüm dünyanın ihtiyacı olan barışı güçlü biçimde savunmalıyız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Macaristan ile Türkiye arasındaki kültür birliğinin iki ülkeyi güçlü kıldığını, sosyal, ekonomik olarak gelişmeyi hızlandırdığını belirtti. Başkan Gürün; "Macaristan ve Türkiye tarihi olarak birçok deneyimi birlikte paylaşan iki ülke. Bu birliktelik sosyal, ekonomik, kültürel olarak bizleri daha yakın hissettiriyor. Geçmişimiz ve ortak değerler üzerine inşa edeceğimiz birliktelikle sağlam bir geleceğe yürüyoruz. Güven ve barış içinde ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Barış ikliminin oluşması için bizler hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız ve her ne olursa olsun barışı savunmalıyız. Sayın büyükelçiye ziyaretleri için çok teşekkür ediyor, kendilerini Muğla'mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. - MUĞLA