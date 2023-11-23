MTSO Başkanı Siyasi Parti İl Başkanlarını Ziyaret Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, siyasi parti il başkanlarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, Malatya'nın daha hızlı ayağa kalkması için atılması gereken adımlar istişare edildi.

Başkan Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'i, CHP İl Başkanı Barış Yıldız'ı, MHP İl Başkanı Gökhan Gök'ü, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız'ı ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta ülkemizin 110 bin kilometrekaresini oluşturan 11 ilimizi derinden etkileyen depremler yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Malatya'mız en ağır hasarı alan iller arasında. 1237 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz ağır hasarlı ve yıkılıyor. Odamızın 10 bin 600 üyesi var, üyelerimizin tamamı depremden doğrudan ve dolaylı yoldan etkilendi. Böylesine büyük bir afet sonrası şehrimizin yeniden ayağa kalkması kolay olmayacak. İlimizin yeniden imarı ve inşası sürecinde doğru adımlar atılmalıdır. Ekonomik enkazın kalkması ve ticaretin yeniden var olabilmesi için kapsamlı desteklere ihtiyacımız var. Tüm bu konuları istişare etmek adına siyasi partilerin il başkanlarını ziyaret ettik. Malatya TSO olarak tüm partilere eşit mesafedeyiz ve partiler üstü bir konuma sahibiz. Şehrimizin geleceği için her konuda olduğu gibi, deprem yaralarının sarılmasında da söyleyecek sözümüz var. Bizler rica makamı olarak istişare kültürüne önem veriyoruz. İcracı makamlarında bu düsturla hareket etmesini bekliyoruz" dedi. - MALATYA