MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini hatırlatarak, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir" diye konuştu.

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi"

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde -son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan- 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

"Son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"

Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekat alanlarında tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 529'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur" şeklinde konuştu.

Aktürk, İsrail'in Gazze şeridine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekerek egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini yineledi. - ANKARA