Moldova ve Türkiye Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

MOLDOVA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Serebrian, ziyarete ilişkin, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyelin çok altında olduğunu belirterek, bu alanda yeni dönem iş birliklerinin başlatılması gerektiğini vurguladı. Sağlık turizminin iki ülke için stratejik bir kalkınma fırsatı sunduğunu söyleyen Büyükelçi Serebrian, "Moldova ile Türkiye arasında sağlık hizmetleri alanında hızlı ilerleyebilecek büyük bir iş birliği kapasitesi görüyoruz. Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik bağları yeni projeler ve karşılıklı yatırımlar ile daha ileri seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise, Türkiye'nin sağlık turizmi altyapısının dünya ülkeleri tarafından model alındığını belirterek, Moldova ile bu alanda somut projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Atasoy, "ULUSKON olarak sağlık turizmi başta olmak üzere tüm ticari alanlarda Moldova ile iş birliğini büyütmek için gereken her adımı atmaya hazırız. İki ülke arasındaki ihracat-ithalat dengesinin geliştirilmesi gerekir. Moldova iş dünyası ile Türk özel sektörünü bir araya getirecek yeni platformlar oluşturulmalıdır" diye konuştu.

İKİ ÜLKE ORTAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla tamamlanırken, Başkan Atasoy, ULUSKON olarak Moldova ile ortak ekonomik hedeflere katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Her iki taraf da gelecek dönemde düzenlenecek ortak çalışma grupları ve sektörel programlarla iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.